Gobierno se anticipa con acciones preventivas para el posible efecto del Fenómeno de El Niño

El Gobierno de la República convocó esta tarde a diferentes sectores para presentar las acciones puntuales que desarrollará el Gobierno de la República y la banca estatal, como medida contingente para minimizar los efectos del Fenómeno de El Niño.

En un proceso de socialización, algunos sectores escucharon de primera mano lo que podemos esperar y las acciones. Entre los participantes destacaron los Comités Municipales de Emergencia, Asadas, Gobiernos Locales, agricultores, pescadores, cámaras empresariales, Asociaciones de Desarrollo, entre otros.

Bajo el concepto “Costa Rica se prepara unida para enfrentar El Niño”, el plan establece monitoreo del fenómeno, respuesta anticipada, acompañamiento a los sectores y acciones preventivas para el periodo 2026 – 2027 como, por ejemplo: estrategias en caso de racionamiento, vigilancia activa de los servicios del agua (aforos, caudal de superficie, monitoreo del embalse de producción hidroenergética), capacitaciones a agricultores, entre otros.

La iniciativa busca integrar a los diferentes sectores para realizar medidas anticipatorias para minimizar el impacto del Fenómeno de El Niño, en los diferentes territorios. Además, se contempla una inversión estimada de más de ₡82 mil millones.

Dentro de la estrategia, se definieron 5 ejes prioritarios para minimizar y mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño:

Producción: medidas para fortalecer la resiliencia de los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Energía: acciones para garantizar la continuidad y estabilidad del suministro eléctrico. Agua: protección de las fuentes de abastecimiento y fortalecimiento de los sistemas de distribución para consumo humano. Población vulnerable: atención prioritaria a comunidades y grupos con mayor exposición al impacto del fenómeno. Comercio y actividad económica: acompañamiento a sectores productivos, turismo y pequeñas empresas para reducir afectaciones.

El Fenómeno de El Niño genera la disminución de las precipitaciones, el aumento de las temperaturas y la intensificación de los periodos secos, lo que podría afectar la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la generación hidroeléctrica, la salud pública y los ecosistemas.

Actualmente, en el país está vigente la Alerta Verde por este fenómeno en 49 cantones ubicados en el Pacífico Central y Norte, emitida por la CNE el pasado 27 de mayo.

Durante el evento se realizó un llamado a la participación de la ciudadanía mediante acciones de responsabilidad individual y colectiva como el uso racional del agua, el ahorro energético, la prevención de incendios, la preparación familiar y la solidaridad comunitaria.

Como herramienta para fortalecer la transparencia, la rendición de cuenta y la responsabilidad ciudadana, se estableció una página web para que cualquier ciudadano pueda darle seguimiento a la evolución del Fenómeno de El Niño, en el sitio web enoscr.cr.go.cr