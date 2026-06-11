El 29 de agosto será la tercera Eco Cleanup Osa 2026

La organización de la tercera Eco Cleanup 2026 continúa tomando fuerza y como parte de las acciones, se realizan reuniones para coordinar todo el trabajo.

La jornada ambiental, está programada para el sábado 29 de agosto.

El Parque Nacional Marino Ballena será el escenario que reunirá a cientos de voluntarios nacionales y extranjeros, unidos por un mismo propósito: proteger nuestros mares, nuestras playas y el futuro del planeta.

De acuerdo con la información dada a conocer por medio de las redes sociales de la Cámara de Turismo de Osa, CATUOSA, entre las actividades contempladas destacan la limpieza de espacios públicos, mantenimiento de senderos, recolección de residuos, siembra de árboles y charlas educativas en Bahía Ballena, con una participación especial en el Parque Nacional Marino Ballena, uno de los tesoros naturales más emblemáticos de Costa Rica.

Esta iniciativa es liderada por la Cámara de Turismo de Osa, en alianza con ACOSA, la Municipalidad de Osa, Fundación Corcovado, el ICT y numerosas organizaciones locales comprometidas con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

En esta tercera edición, la actividad será dedicada John Tresemer, visionario y fundador del Parque Nacional Marino Ballena, en reconocimiento a su invaluable aporte a la conservación y al turismo responsable en la región.

Durante la reunión también se conformaron las distintas comisiones de trabajo que tendrán la responsabilidad de coordinar y fortalecer cada una de las áreas que harán posible el éxito de esta gran movilización por el planeta.

Osa se prepara para una nueva jornada de impacto positivo por nuestro planeta