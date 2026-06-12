Estudiantes del INA en Pérez Zeledón caminaron por los senderos y crearon conciencia sobre el ambiente

Esto fue parte del semáforo, una actividad que se realizó en el gimnasio del Instituto Nacional de Aprendizaje en Pérez Zeledón, con el fin de crear conciencia en los estudiantes sobre diferentes acciones.

La actividad fue parte de la agenda en celebración al Día Mundial del Ambiente que fue el 5 de junio.

Hubo caminata por los senderos y estaciones con diferentes charlas.

En las tres estaciones, se abordaron diferentes temas.

Los estudiantes se mostraron complacidos de la actividad y conocer más sobre estos senderos.

Estos senderos no son muy visitados.

Un día diferente tuvieron los estudiantes del INA en Pérez Zeledón.