La Carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó dejó grandes momentos en su edición 2026

Por
Johan Garcia G.
-
0
36

En este compacto de seis minutos recordamos grandes momentos que nos dejó la edición 38 de la Carrera Campo Traviesa Cerro Chirripó en la distancia de los 34K y la novena de la competencia al límite.

