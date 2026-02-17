Los de Siempre FC, el grupo de amigos que aspira al título en la Copa Chirripó

Los de Siempre FC buscan su primer título en la Copa Chirripó, este equipo que nació como un grupo de amigos espera hacer historia el 22 de febrero de 2026, Tv Sur conversó con el entrenador Ángel Álvarez.
Los de Siempre FC buscan su primer título en la Copa Chirripó, este equipo que nació como un grupo de amigos espera hacer historia el 22 de febrero de 2026, Tv Sur conversó con el entrenador Ángel Álvarez.
En Tv Sur Pérez Zeledón nos interesa conocer su opinión, consultas o comentarios así que le invitamos a que nos contacte.
Tel: (506) 2772-1414