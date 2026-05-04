Organización deportiva impulsa campaña para prevenir accidentes de tránsito 

Con el mensaje de «La seguridad vial no es suerte, es responsabilidad», la Asociación Deportiva Suva Sports lanzó una campaña preventiva tras el aumento significativo de accidentes en Pérez Zeledón.
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