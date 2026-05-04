Organización deportiva impulsa campaña para prevenir accidentes de tránsito 

Por
Johan Garcia G.
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Con el mensaje de «La seguridad vial no es suerte, es responsabilidad», la Asociación Deportiva Suva Sports lanzó una campaña preventiva tras el aumento significativo de accidentes en Pérez Zeledón.

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