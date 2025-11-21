Préstamos ofrecidos a través de canales digitales, el tema de esta semana con la oficina del consumidor financiero

Préstamos ofrecidos a través de canales digitales como WhatsApp, redes sociales.

La encuesta de endeudamiento de la OCF indicó que hasta un 14% de los consultados, habría recibido ofertas crediticias por WhatsApp, Facebook, IG o Tik Tok.

¿Son realmente opciones confiables? ¿Qué debemos considerar antes de tomar en serio una opción de estas?