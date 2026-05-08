Se realizó la final interregional de ajedrez categoría b y d de juegos deportivos estudiantiles 

El Liceo Unesco en San Isidro de El General fue la sede para que estudiantes de escuelas y colegios de las tres direcciones regionales de la zona Brunca disputaran la final de ajedrez en categorías b y d.
El Liceo Unesco en San Isidro de El General fue la sede para que estudiantes de escuelas y colegios de las tres direcciones regionales de la zona Brunca disputaran la final de ajedrez en categorías b y d.
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