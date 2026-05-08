CoopeAgri ejecuta plan de reactivación cañera con inversión de 198 millones de colones

Por cuarto año consecutivo, CoopeAgri R.L. ejecuta el plan de renovación de la caña en la Región Brunca, en esta ocasión con una inversión de ₡198 millones y un impacto en 400 hectáreas de cultivo.

Se trata de una estrategia orientada a fortalecer la productividad del cultivo de caña de azúcar, con énfasis en los meses de abril y mayo, considerados fundamentales para la ejecución de labores agrícolas en campo.

De acuerdo con Oldemar Navarro, gerente de la Agroindustria de Caña de CoopeAgri, los productores concentren sus esfuerzos en labores como preparación de suelos, siembra, fertilización, control de malezas y manejo de caña soca, con el propósito de mejorar el rendimiento del cultivo y asegurar una adecuada cosecha.

El programa contempla el 100% de preparación de suelo, subsidio del 33% en semilla, apoyo del 50% en abono orgánico por hectárea y acompañamiento técnico en campo.

Ya se registran avances importantes, de un 85% de avance en preparación de suelos, es decir, más de 300 has, preparadas; 35% de avance en entrega de semilla, lo que equivale a más de 1.100 toneladas de semilla entregadas y un 40% avance entrega de abono orgánico, más de 15.000 sacos de abono distribuidos.