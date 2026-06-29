Jornada de actualización profesional tuvo el Colegio de Contadores en Pérez Zeledón

Líderes hacia la Excelencia, es el nombre del Congreso que tuvo el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica en Pérez Zeledón.

La actividad tuvo lugar en el campus de la Universidad Nacional.

En la actividad, participaron 78 personas, entre contadores, profesores de contabilidad y estudiantes.

Entre los temas abordados, se encuentran: impuesto sobre la renta, Impuesto de Valor Agregado, Retenciones y Sanciones, Régimen Simplificado, Declaración Informativa, Resumen Mensual D-270, Dando Valor al Servicio Contable y Café Networking.