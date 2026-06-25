Con 250 afiches estudiantes del Liceo Unesco crean conciencia sobre la protección del ambiente

No contaminar, proteger los animales, no tirar la basura, cuidar los ríos y otros temas, fueron parte de los temas que se abordaron en los 250 afiches que fueron colocaron en diferentes pabellones del Liceo Unesco en Pérez Zeledón.

La idea surgió del profesor, Hubert Cartín, quien trabajó con estudiantes de décimo y undécimo esta iniciativa, donde cada alumno debía elaborar un afiche creando conciencia.

La campaña se denomina Amigos por la naturaleza.

Los estudiantes manifestaron el porqué la importancia de este tipo de campañas.

Para el director del Liceo Unesco, este tipo de campañas, busca involucrar a la comunidad estudiantil, con objetivos claros: crear conciencia en los jóvenes.

Estos afiches están ubicados en diferentes pabellones durante toda esta semana y esperar regalarlos a diferentes centros educativos.