Trabajos en Palmares y Sagrada Familia destacaron en bacheo realizado la semana pasada en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
-
0
21

La semana pasada la Municipalidad de Pérez Zeledón reactivó la reparación de calles mediante bacheo, comunidades como Palmares en Daniel Flores y Sagrada Familia en San Isidro de El General destacaron dentro del trabajo.

