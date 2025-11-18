Trabajos en Palmares y Sagrada Familia destacaron en bacheo realizado la semana pasada en Pérez Zeledón 

La semana pasada la Municipalidad de Pérez Zeledón reactivó la reparación de calles mediante bacheo, comunidades como Palmares en Daniel Flores y Sagrada Familia en San Isidro de El General destacaron dentro del trabajo.
