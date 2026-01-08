Así avanzan los cuatro tanques y estaciones de bombeo del proyecto de mejoras del acueducto de Pérez Zeledón

Como parte del proyecto de mejoras al acueducto de Pérez Zeledón, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, lleva a cabo varias obras importantes, entre ellas, la construcción de cuatro tanques nuevos y tres estaciones de bombeo.

Estos tanques se ubican cerca de la Universidad Nacional, donde anteriormente había uno de lata que estaba obsoleto de 1100 metros cúbicos por uno de 2600 metros cúbicos, de concreto asentado.

Mientras que los tanques en Quebrada Honda de concreto asentado de 150 metros cúbicos, en Las Juntas de Pacuar de 100 metros cúbicos y el sector de Aeropuerto, específicamente en el tanque Los Núñez, un tanque elevado metálico de 150 metros cúbicos, que viene a solventar una problemática específica.

Este proyecto contempla la construcción de cuatro tanques de almacenamiento con una capacidad total de 2.950 m³, la instalación de 113 km de nuevas tuberías y la construcción de tres nuevas estaciones de bombeo.

La obra se concreta por medio de la Unidad Ejecutora A y A – BCIE.

Con estas mejoras, se espera un servicio de agua potable más eficiente y regular, con mejor presión, menos fugas y mayor abastecimiento en comunidades como La Angostura, San Isidro y Daniel Flores. Además, se busca impulsar el desarrollo de la zona al facilitar nuevas inversiones industriales.

Las obras se esperan que concluyan en el primer semestre del 2026.