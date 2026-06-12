Del 15 al 21 de junio habrá campaña de recolección de residuos eléctricos y electrónicos

Por primera vez una campaña en todo el cantón. Si usted tiene en su caso o negocio artículos eléctricos o electrónicos que no sirven, que están ocupando espacio, esta es una gran oportunidad para que pueda darle una disposición adecuada.

La Municipalidad de Pérez Zeledón llevará a cabo una gran campaña de recolección de residuos electrónicos en los 12 distritos del cantón, durante la semana del 15 al 21 de junio.

Se dispondrán de diferentes centros de acopio, para que la población pueda disponer adecuadamente de aquellos aparatos eléctricos o electrónicos que ya no utiliza, contribuyendo así a la protección del ambiente y a una correcta gestión de estos residuos.

En cada uno de los distritos se visitarán diferentes comunidades. Si usted quiere conocer el detalle completo, de los días y horarios, puede ingresar a la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

¿Qué pueden llevar?

Todos aquellos dispositivos en desuso que funcionen con electricidad o batería, tales como: computadoras, celulares, televisores y demás.

Al año se realizan dos campañas de este tipo, por ello, aproveche.

Con ello, se espera que este tipo de desechos no lleguen a las montañas o ríos.