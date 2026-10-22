A y A busca reforzar el abastecimiento de agua en comunidades de Pérez Zeledón y Buenos Aires

El fenómeno de El Niño afecta a todo el país y la zona Brunca no es la excepción.

Por esa razón, este jueves 22 de octubre, se llevó a cabo un encuentro con los representantes de los acueductos rurales.

Se invitaron a 30 asadas de Pérez Zeledón y 9 del cantón de Buenos Aires.

La actividad fue en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, con la participación de la presidenta ejecutiva, Lourdes Sáurez.

La intención era escucharlos, con el fin de tomar medidas a corto y mediano plazo con el fin de buscar cómo mitigarán las graves consecuencias que este fenómeno natural traerá sequías.

La intención es apoyarlas con la distribución de tanques de almacenamientos de agua potable y hasta tubería, ante la severa disminución de los caudales.

La cantidad de insumos, dependerá de las necesidades de cada acueducto rural.

Los representantes de las asadas, consideran muy valiosos estos encuentros, donde escuchan las necesidades que tienen.

La presidenta del AyA, además, indicó que el primer encuentro en la Zona Sur, se iba a realizar en Golfito, pero por un asunto técnico no pudo llegar al lugar, por lo que espera programar una nueva visita.

La presidenta ejecutiva del AyA, espera continuar con estos encuentros en diferentes partes del país.