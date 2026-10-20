Tribunales declararon ilegal la huelga de funcionarios de la Municipalidad de Buenos Aires

La Municipalidad de Buenos Aires dio a conocer que recibieron la notificación de la sentencia judicial de primera instancia número 2026000126 del Juzgado de Trabajo de los Tribunales de Justicia de Buenos Aires, mediante la cual un juez de la República, declaró ilegal el movimiento de huelga realizado a inicios de octubre de este 2026.

Esto dice el por tanto:

“Se declara ilegal el movimiento de huelga promovido y ejecutado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP en la Municipalidad de Buenos Aires, iniciado el primero de octubre y finalizado el siete de octubre de 2026. Se declara sin objeto actual la pretensión dirigida a presentar un plan de servicios mínimos para la recolección de los desechos y residuos sólidos, así como la solicitud de ordenar el regreso inmediato de las personas participantes a sus puestos de trabajo, por encontrarse finalizado el movimiento y restablecidos dichos servicios antes del dictado de esta sentencia.”

En la municipalidad, indicaron respetan el marco legal, los derechos de las personas trabajadoras y las decisiones de las autoridades judiciales, las cuales indicaron que acataran una vez que adquieran firmeza.