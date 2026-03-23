Fomentar la protección del agua fue el objetivo de Feria en Fudebiol

Con diversas actividades, el Centro Biológico Las Quebradas en Pérez Zeledón, celebró su Feria del Agua, donde el objetivo principal, es hacer conciencia y fomentar la protección del recurso hídrico.

Durante todo un día, este espacio natural abrió sus puertas a toda la población.

Hubo presentaciones artísticas, feria de emprendedores, caminata, tour del agua, pinta caritas, venta de comidas y otras actividades.

A esto se le sumó que por primera vez, se hizo un intercambio de semillas nativas.

Y por supuesto, no podía faltar la buena comida a cargo de la Asociación de Mujeres de Quebradas, ASOFEQUE.

Si usted quiere visitar este espacio natural, este es el horario de atención.

FUDEBIOL nació en 1989 gracias al compromiso de vecinos de Quebradas que decidieron proteger las nacientes y los bosques que abastecen de agua a San Isidro de El General.