Decenas de familias llegaron a disfrutar del Festival de Papalotes 2026

Compartir en familia, entre amigos, que los niños, jóvenes y adultos se diviertan, eso es lo que se pretendía en el Festival de Papalotes que se organiza todos los años en la plaza de deportes de barrio Sinaí en Pérez Zeledón.

La actividad fue el fin de semana y se trató de la edición número 28 y estuvo como siempre a cargo de CODEPAZ.

Durante esta actividad, se tuvo la participación de una delegación de Guatemala, que hasta dieron un taller de elaboración de papalotes.

Un año más de una actividad recreativas, muy gustada.