El CTP de Osa se alista para ser sede de la final nacional de voleibol masculino 

Por
Johan Garcia G.
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El próximo lunes 8 de junio comienza la final nacional de voleibol categoría d de los juegos deportivos estudiantiles 2026, el Colegio Técnico Profesional de Osa en Palmar Norte será la sede.

Imágenes y entrevista: Sidney Brown

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