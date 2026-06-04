El CTP de Osa se alista para ser sede de la final nacional de voleibol masculino 

El próximo lunes 8 de junio comienza la final nacional de voleibol categoría d de los juegos deportivos estudiantiles 2026, el Colegio Técnico Profesional de Osa en Palmar Norte será la sede.
Imágenes y entrevista: Sidney Brown
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