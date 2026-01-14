Ganadores de la Carrera al Cerro Chirripó 2026 tendrá pase directo al Reto Vulcano

Un premio más para los ganadores. Los primeros lugares, tanto en femenino como en masculino de la Carrera al Cerro Chirripó 2026, tendrá el pase directo para participar en la Reto Vulcano – Mexatrail 2026.

La competencia es de 40 kilómetros, será el 10 de octubre en las montañas del Parque Nacional Pico de Orizaba en México. Precisamente, se recorren 17 kilómetros por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar.

Esto es parte del convenio que tienen las federaciones de deportes de montaña tanto de Costa Rica como de México, pues los ganadores del año 2025 del Reto Vulcano, estarán en Pérez Zeledón.

Precisamente, Chirripó se posiciona como la prueba más exigente y valiosa del calendario SKY Running, otorgando el máximo puntaje: 254 puntos.

La Carrera al Cerro Chirripó será el sábado 21 de febrero, donde también se espera la participación de la mexicana ganadora del 2025, Mirian Morales en femenino con un tiempo de cuatro horas, cero minutos y 8 segundos.

Además, de la presencia del Rey del Chirripó, Juan Ramón Fallas.

Los ganadores de la Carrera Chirripó 2025 fueron Marco Antonio Hernández en masculino con un tiempo de tres horas, 17 minutos y 31 segundos; mientras que Mirian Morales en femenino con un tiempo de cuatro horas, cero minutos y 8 segundos.

Y son muchos años ya de historia. La primera edición se realizó en el año 1989; autorizándose el ingreso de 100 corredores y fue ganada por Faustino Villarevia Ureña, vecino de Herradura de Rivas, quien tardó en subir y bajar tan sólo 3 horas, 42 minutos y 9 segundos.

Los tiempos récords de esta competencia los tienen:

Masculino: Juan Ramón Fallas Navarro, 03:04:04 (2014).

Femenino: Idelma Lizeth Delgado, 04:04:16. (2020).

El cupo de la competencia es de 225 atletas, pues por las características de la ruta dentro de un área protegida, se debe velar por evitar un nivel de impacto considerable en dicha área.

También, se llevará a cabo la Carrera de Chirripó al Límite, donde muchos amantes del atletismo se suman.