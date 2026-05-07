Gastronomía y automotriz son áreas que podrían generar carreras STEM a futuro en la Universidad Nacional sede Región Brunca

Sin duda el arte culinario es una actividad que crece mucho en la Zona Sur, al igual que la industria automotriz y con avances en la utilización de vehículos eléctricos.

Por eso, por medio de un estudio que lleva a cabo el Observatorio Regional Brunca de la Universidad Nacional, se ha determinado que áreas como la gastronomía y automotriz, podrían generar a futuros opciones de carreras en el área STEM que se puedan brindar en la sede regional.

Estos datos se desprenden de una investigación que se está llevando a cabo sobre las actividades económicas de la Región Brunca.

La misma inició en el 2025 y se espera que este año se brinden los datos encontrados.

Como parte del proceso, se tiene la información de las patentes activas en cada uno de los cantones de la Región Brunca, datos que fueron solicitados en cada una de las municipalidades de la zona y con base en esto, se hizo una clasificación de las actividades económicas del INEC, para establecer un estándar, para hacer una categorización y análisis con resultados.

A la fecha, se determinó que en la Zona Sur, hay más de 10 mil patentes, donde más del 50 por ciento se encuentran entre Pérez Zeledón y Osa; mientras que el cantón de Buenos Aires registra la menor cantidad.

Con esto, lo que se busca es conocer la dinámica y las realidades de la actividad económica.

Como parte de la clasificación, se ha identificado que la actividad más importante es el comercio, seguido de alojamiento y alimentación y en tercer lugar, servicios.

Con esta información, se acercan a la realidad que tiene la Zona Sur, con el fin de que se puedan tomar decisiones para determinar cuáles son las carreras que se puedan brindar a futuro.

Se espera que este año se concluya y se presenten los estudios correspondientes de esta investigación que se lleva a cabo.