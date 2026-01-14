Este jueves comenzará a llegar el material electoral a la Zona Sur

El Tribunal Supremo de Elecciones empezó a distribuir el material electoral a las Juntas Receptoras de Votos.

En el caso de la Zona Sur, comenzará a llegar este jueves 15 de enero.

Estarán en la delegación de Pérez Zeledón, entregando 271 tulas en horas de la mañana.

Mientras que en la tarde, 88 tulas entregarán en la delegación de Buenos Aires y 78 tulas en la delegación de Coto Brus.

Para el viernes, llegarán las 77 tulas en Corredores, 69 tulas para Golfito y 64 tulas para Osa.

El material es para las elecciones nacionales del próximo 1 de febrero, el cual incluye papeletas para Presidencia de la República y diputaciones, padrón electoral de cada junta y la lista de votantes que se coloca fuera de las aulas.

Las tulas llevan un chip de radiofrecuencia para rastrear su salida y regreso de la institución, informó el TSE. Éstas fueron cerradas con marchamos de seguridad e inmediatamente se colocaron en los vehículos transportadores.

Durante el trayecto, los vehículos se monitorean para verificar su recorrido, paradas y horas de llegada a su destino, mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés). Además, esos permanecen cerrados con candados y marchamos de seguridad.

Cuando las tulas llegan a cada localidad, se entregan a la junta cantonal en coordinación con la persona asesora electoral del TSE y luego se trasladan al integrante responsable de cada junta receptora de votos.