Edgar Oviedo espera trabajar desde el INA en la modernización y tecnificación del agro

El generaleño, Edgar Oviedo, asumirá la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje en el Gobierno de Laura Fernández y desde ya lleva las metas claras y hacia donde enfocarse.

Afirma que ya tenido reuniones con el equipo gerencial, sabe que la lista es larga, pero se quiere enfocar en tres áreas primero que todo, destacando el trabajar en la modernización y tecnificación del agro, con el fin de que la producción agrícola empiece a utilizar la tecnología.

También, la formación a personas con discapacidad física o cognitiva y analizar las necesidades que tiene que zona del país con respecto a lo que ofrece el INA en estos lugares.

En tema de infraestructura, por ejemplo, para Pérez Zeledón se viene un nuevo edificio 4800 millones de colones para el 2027.

Edgar Oviedo, es oriundo de Pérez Zeledón, amante del ajedrez y amante de la tecnología.

Con muchas metas llegará a asumir el INA, su nuevo presidente, Edgar Oviedo.