Hacen un llamado a la población a separar correctamente los residuos en el parque de San Isidro de El General

Sabe usted separar los desechos? bueno, parece que algunas personas en el parque de San Isidro de El General no y aunque hay varios recipientes hasta rotulados de lo que debe depositar, no lo hacen.

Una de las botellas grandes que se tiene para que depositen botellas plásticas, estaba llena de todo tipo de basura y no para el fin que fue colocada.

Estos recipientes se encuentran rotulados.

De ahí el llamado, porque si no se hace el debido proceso de separación, el monto por pagar la disposición final de la basura, incrementa.

La Municipalidad de Pérez Zeledón, promueve la separación de los residuos, no solo en el parque de San Isidro de El General sino también

De esta manera, se hace un llamado a la población a separar los residuos.