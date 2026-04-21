Padres de estudiantes quienes fallecieron en accidente acuático participaron en homenaje en el Liceo Concepción de Daniel Flores

De esta manera, los padres de Pedro y Harold, develaron una placa en honor a sus hijos, quienes fueron estudiantes del Liceo Concepción de Daniel Flores en Pérez Zeledón.

Pedro Andrés Umaña Ureña de 15 años y Harold Cordero Retana, de 13 años, tuvieron accidente acuático en una poza en la comunidad de Los Reyes en diciembre de 2024, donde lamentablemente fallecieron.

En el centro educativo, indicaron que los jóvenes eran muy activos y les encantaban los deportes, por ello, una vez que se concluya el gimnasio, esperan que la placa sea ubicada donde no sufra daños.

De esta manera, Pedro y Harold, serán recordamos siempre en el Liceo Concepción de Daniel Flores.