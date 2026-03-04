Hermandad Jesús Nazareno ya se prepara para las procesiones en vivo de Semana Santa

Del 29 de marzo al cinco de abril será la Semana Santa en este 2026, por lo que, en la Hermandad Jesús Nazareno de la Parroquia San Isidro Labrador, ya trabajan para todas las procesiones.

El grupo inició desde enero en todo lo que conlleva la Semana Mayor, como son los ensayos que realizan cada sábado en las instalaciones de la Feria del Productor Generaleño.

Asimismo, se trabaja en todos los escenarios de los altares y de las procesiones.

Unas 60 personas participan en este momento e incrementa el número propiamente para la Semana Mayor.

El grupo tiene más de cinco décadas de hacer las procesiones en vivo por la ciudad y son muchas las familias que trabajan en el grupo, pasando de generación en generación, la participación.

Asimismo, el grupo trabaja también en los recorridos de las procesiones.

Por ejemplo, la del Domingo de Ramos, nuevamente saldrá del templo católico El Calvario.

Y para el viernes santo, será un recorrido por las calles cantonales.

Durante la Semana Santa, las actividades en San Isidro de El General, son en vivo, es decir, muchas personas realizan la personificación en diferentes actividades.

Se comienza el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, donde se hace una procesión con palmas y luego la santa eucaristía.

Los días: lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril, habrá confesiones y santa eucaristía.

Para el jueves dos de abril, será la Misa Crismal, que es una celebración litúrgica solemne, presidida por el obispo y concelebrada con su presbiterio, donde consagra el santo crisma y se bendicen los óleos de los enfermos y catecúmenos, además de renovar las promesas sacerdotales.

Ese mismo día, será la solemne eucaristía vespertina de la cena del señor.

Para el viernes tres de abril, se llevará a cabo la procesión del santo vía crucis, los oficios del viernes santo y las procesiones del santo entierro.

El sábado cuatro de abril, será la procesión de La Soledad y la solemne celebración de la Vigilia Pascual.

Y se concluye el cinco de abril, con el Domingo de Resurrección, con la solemne eucaristía y la procesión.