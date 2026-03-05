Pérez Zeledón modificó su portería después de nueve jornadas consecutivas 

Johan Garcia G.
Bryan Segura fue el portero titular en todos los partidos de la primera vuelta, jugando la totalidad de los 9 encuentros, en la jornada 10 el técnico Luis Orozco puso a Miguel Ajú en la formación estelar.

