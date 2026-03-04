Este 7 y 8 de marzo habrá actividades recreativas en barrio Santa Marta para recaudar fondos para el camino

Una gran feria se tendrá este fin de semana en el alto de San Marta en Quebradas de San Isidro de El General, con el fin de recaudar fondos para el mejoramiento del camino.

Las actividades inician este sábado siete de marzo, con venta de ricas comidas y hasta baile en la noche.

También, habrá una motocabalgata, la actividad será este domingo ocho de marzo, saliendo a las ocho de la mañana de la cancha de futbol de Quebradas, rumbo a Morazán y luego, subiendo al alto de San Marta.

De ahí bajan nuevamente a Quebradas y suben hasta llegar a La Ese, continuando al sector de Campamento Vargas y llegando nuevamente a la comunidad.

Tendrá una duración de tres horas, aproximadamente, recorriendo unos 64 kilómetros.

El costo de inscripción por persona es de 13 mil colones, que incluye tres bebidas y almuerzo al final del recorrido.

El domingo también será el bingo a partir de las dos de la tarde.

Esta actividad es organizada por el Comité de Camino de Barrio Santa Marta, con el fin de recaudar fondos para seguir adelante con el proyecto de asfaltado de 300 metros del camino.

Así que asista este fin de semana a disfrutar de las diferentes actividades y colabore con la comunidad.