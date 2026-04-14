Mayo y junio serán las pruebas de redacción para los estudiantes de último año de escuela y colegio

Según el calendario escolar, el 27 de mayo será la producción textual de primaria, es decir para los estudiantes de sexto grado y el tres de junio en secundaria, para los estudiantes de undécimo año de colegios académico y para los alumnos de duodécimo año de los colegios técnicos profesionales.

Esto es parte del nuevo Reglamento para la Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta del Ministerio de Educación Pública, que fue publicado en febrero de este 2026.

Por lo que, desde este año, el examen de español comprenderá dos partes: la evaluación de comprensión de lectura y la de producción de texto escrito, ambas integradas en el 40 % de la prueba.

La prueba se aplicará de forma manuscrita en todo el país. No se realizará en formato digital.

En primaria se brindará un único tema, relacionado con alguna situación del estudiante y comprenderá 200 palabras.

Mientras que en secundaria, será un ensayo de unas 300 palabras.

En la dirección regional, se trabaja en una campaña importante, sobre este proceso que se retoma, con el fin de preparar a los alumnos sobre la estructura de la producción textual.

Un aspecto importante, es que se mantengan actualizados con los temas y que practiquen.

Del dos al cinco de junio, será la Prueba de Lenguas Extranjeras en los colegios técnicos; mientras que en los académicos, diurnos y nocturnos será del 8 al 26 de junio.

Del 13 al 16 de octubre, será la Prueba Nacional Sumativa de primaria.

Para secundaria, del 21 al 25 de setiembre la Prueba Sumativa en los colegios técnicos y del 26 al 30 de octubre, las pruebas en los colegios académicos.

Cabe indicar que en el caso de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, serán 2173 alumnos de sexto grado que realicen las pruebas.

Mientras que en secundaria, serán 1952 de estudiantes de colegios diurnos, nocturnos, técnicos y académicos.