Inicia el tiempo de Cuaresma con el miércoles de ceniza y ya la Hermandad de Jesús trabaja en las procesiones de Semana Santa

Con la imposición de la ceniza este 18 de febrero, miércoles de ceniza, los católicos inician el tiempo de cuaresma.

Este miércoles en la mañana, muchas personas llegaron a la Catedral de San Isidro de El General, a la eucaristía presidida por Monseñor, Juan Miguel Castro.

También, ya la Hermandad de Jesús Nazareno de la Parroquia San Isidro Labrador, trabaja de lleno en los ensayos para todas las actividades que personificarán en Semana Santa.

La Semana Santa será del domingo 29 de marzo al domingo cinco de marzo.