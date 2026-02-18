Reportan saturación del más del 200% en la capacidad de hospitalizaciones en el Escalante Pradilla

A este miércoles 18 de febrero, se reporta una saturación en el servicio de hospitalizaciones del Hospital Escalante Pradilla, que se debe a dos factores, los pacientes que consultan y los que esperan un cupo para ser hospitalizados.

En este momento, tienen 120 pacientes esperando una cama de hospitalización, lo que sobrepasa en más de un 200 por ciento la capacidad que tiene el centro médico.

Es muy alta la demanda de atenciones graves que requieren hospitalizados y por diferentes patologías.

Por lo que han estado trabajando en red en la CCSS, para buscar opciones en hospitales hasta nacionales, para abordar diferentes áreas.

El Hospital cuenta con 239 camas en área principal de internamiento, mientras que en emergencias, para pacientes para ser observados 49 camas.

En este momento no se cuenta con infraestructura donde se puedan ubicar más camas.

Además, como parte de las estrategias que se implementan en el hospital, se hizo la construcción de un área administrativa al costado norte del centro médico el año pasado y ya se concluyeron los 14 nuevos consultorios, con el fin de atender ahí las especialidades, es decir, la consulta externa.

En el servicio de emergencias, atienden entre 450 y hasta 700 pacientes diarios, lo cual es variable según el día y época del año, lo que lo ubica en el top tres y hasta en primer lugar en atenciones a nivel nacional.