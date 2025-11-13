Inspeccionan 22 proyectos en la Zona Sur, tanto puentes como escuelas que se llevan a cabo con recursos de emergencias

En la Zona Sur se están llevando a cabo 22 proyectos, con recursos por emergencias, de los cuales, 9 son puentes, 6 centros educativos, 4 intervenciones en edificios públicos y 3 obras de protección.

Son más de 10 mil millones de colones con dinero del Fondo Nacional de Emergencias y del programa PROERI.

Se trata de 17 obras de PROERI, para una inversión de más de 8900 millones de colones y cinco del Fondo Nacional de Emergencias, con una inversión de más de 1800 millones de colones.

Precisamente, con el fin de conocer el avance de las obras, es que el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alejandro Picado, ese que se encuentra realizando una visita por las obras.

Entre los puentes se encuentran sobre los ríos Veraguas y La Canasta en Buenos Aires, Coto Brus, Hamacas y Limón en Coto Brus. Además de Balsar y Pavón en Osa.

Estos puentes fueron fuertemente afectados por el huracán Julia en 2022.

Además, es en Pérez Zeledón, arrancaron con la intervención de cinco centros educativos que estarán listos para el inicio del ciclo lectivo 2026 como son las escuelas de Pavones, Laboratorio, San Agustín, Renacer y Quizarrá.

En el caso de los puentes, son parte del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI) en Buenos Aires, Coto Brus y Osa.

Se espera que los trabajos avances, por lo que, tanto los puentes como los centros educativos, queden en mejores condiciones.