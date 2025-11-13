Regional del MEP de Pérez Zeledón logra tres premios en la Feria Científica Nacional

Estos fueron los tres ganadores de la delegación de Pérez Zeledón que participó representando a la Dirección Regional del Ministerio de Educación en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.

Los premios fueron de acuerdo con su modalidad de participación. El Colegio Científico logró un segundo lugar, La Escuela Del Valle un tercer lugar en primaria regular y La Escuela Lomas de Cocorí, EN Educación para Adultos, un tercer lugar.

La actividad se llevó a cabo en la Universidad de Costa Rica del 11 al 13 de noviembre de 2025. La clausura y premiación fue este jueves 13 de noviembre en el Aula Magna, Ciudad de la Investigación de la UCR.

El propósito de la feria científica del Ministerio de Educación Pública (MEP) es acercar a los estudiantes a la Ciencia y la Tecnología desde temprana edad, motivando su vocación en áreas STEAM, además de fomentar la indagación y la resolución de problemas mediante la investigación y experimentación, para así desarrollar competencias científicas y tecnológicas en los jóvenes.