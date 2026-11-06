Inteligencia artificial fue tema central en simposio académico de la UNA en Pérez Zeledón

Inteligencia artificial aplicada al desarrollo de software, este fue el tema central del tercer Simposio de Tecnologías Emergentes, organizador por la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón.

La actividad fue este viernes seis de noviembre, en el auditorio del centro de estudios superiores y fue dirigido a estudiantes y académicos de matemáticas, ingeniería en sistema de Información y profesionales en áreas afines.

También, se aprovechó para que algunos estudiantes, expusieran algunos de los proyectos en los cuales trabajan.

De esta manera, se llevó a cabo este tercer simposio de tecnologías emergentes.