En Pérez Zeledón impulsarán la inclusión laboral de personas con discapacidad mediante programa de formación

Con el objetivo de generar mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, en Pérez Zeledón se desarrollará un programa de formación orientado al fortalecimiento de habilidades personales, sociales y laborales.

La iniciativa, denominada “Fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Pérez Zeledón”, está dirigida a una población de 20 personas del cantón y contempla siete sesiones formativas, además de una actividad de graduación y cierre.

Las capacitaciones se realizarán de manera presencial en las instalaciones del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), en Pérez Zeledón, en horario de 8 de la mañana a 12 mediodía.

El proceso estará a cargo de expositores del Movimiento de Vida Independiente, Centro Morpho y se desarrollará durante noviembre y diciembre de 2026.

El cronograma de formación iniciará el miércoles 18 de noviembre, con una sesión dedicada a los derechos, deberes y legislación sobre discapacidad, donde se abordarán los derechos laborales y sociales, así como las responsabilidades dentro de los entornos de trabajo.

La segunda capacitación será el viernes 20 de noviembre, con el tema desarrollo de habilidades blandas para el empleo, enfocado en fortalecer competencias como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la resolución de conflictos.

Posteriormente, el miércoles 25 de noviembre, se desarrollará la sesión sobre vida independiente y autonomía para la inclusión laboral, mientras que el viernes 27 de noviembre se abordarán las alternativas de empleo inclusivo y emprendimiento.

Para diciembre, las actividades continuarán el miércoles 2, con una capacitación sobre la estrategia BRETE y el Sistema Nacional de Empleo. También se trabajará en la elaboración de hojas de vida y perfiles ocupacionales como herramientas para facilitar la búsqueda de oportunidades laborales.

La sexta sesión está programada para el miércoles 9 de diciembre y estará enfocada en la simulación de entrevistas laborales y la elaboración de un plan de vida e inserción laboral, con metas individuales para cada participante.

Finalmente, el viernes 11 de diciembre se realizará la graduación y clausura del proceso, con la entrega de certificados y el reconocimiento a las personas beneficiarias por su participación.

La propuesta busca no solamente fortalecer las capacidades de las personas participantes, sino también promover una mayor concientización sobre la inclusión laboral, la autonomía personal y la vinculación con empresas de la comunidad.