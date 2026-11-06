Sector turístico exige que los recursos generados por Corcovado se inviertan en el parque nacional

El sector turístico alza la voz para solicitar que los recursos económicos generados por el Parque Nacional Corcovado sean reinvertidos directamente en su conservación, mantenimiento e infraestructura.

Representantes turísticos de Puerto Jiménez, Bahía Drake, Sierpe, Ballena y Golfito consideran necesario que el dinero proveniente de la actividad turística se traduzca en mejores condiciones para esta área protegida, reconocida como uno de los principales patrimonios naturales de Costa Rica.

Según los representantes del sector, la Asociación de Desarrollo Integral Corcovado-Carate paga cerca de 100 millones de colones anuales al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) por concepto de canon. Además, los ingresos por concepto de entradas de visitantes son trasladados a la caja única del Estado.

Esta situación genera preocupación entre los actores turísticos, quienes señalan que el parque enfrenta necesidades importantes, especialmente en infraestructura, mantenimiento de instalaciones y condiciones para el personal guardaparque.

Luis Jiménez, vocero del gremio de guías turísticos, hizo un llamado al Poder Ejecutivo y a los diputados de la Asamblea Legislativa para impulsar un proyecto de ley que garantice que los recursos económicos generados por Corcovado regresen a esta área protegida.

Entre las alternativas planteadas destaca la creación de un fideicomiso que permita destinar directamente estos ingresos a la conservación, atención de necesidades operativas y mejoramiento de las instalaciones del parque.

La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes del sector turístico de diferentes comunidades de la Zona Sur, quienes consideran que proteger Corcovado requiere una inversión acorde con la importancia ambiental y turística de este territorio.

Ahora, la petición se dirige a las autoridades del Gobierno y a los legisladores, con el objetivo de promover un mecanismo que garantice mayores recursos para la protección de uno de los tesoros naturales más importantes del país.