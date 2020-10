Juan Carlos Bonilla espera que su historia sirva para que los conductores se responsabilicen en carretera

Pérez Zeledón. Juan Carlos Bonilla Castro de 40 años, es vecino de Pérez Zeledón, atleta, policía y tiene dos historias que contar: una provoca alegría y la otra causa escalofríos y espanto.

Ambas vivencias las usa para concienciar a las personas de lo que implica arrancar una motocicleta o un automóvil y tirarse a la calle.

El 30 de junio de 2020 es una fecha que lo marcó para siempre, es el día que el generaleño emprendió la lucha por su propia vida, ese fue el momento en que él comenzó su carrera más desafiante, dolorosa, cansada, preocupante y dura.

“Yo manejaba una motocicleta de la Fuerza Pública en San Isidro del General, me disponía a hacer una diligencia propia de mi trabajo. Un conductor invadió el carril contrario y colisioné contra su vehículo y esto me provocó el accidente que me mantuvo cuatro días inconsciente en el hospital Escalante Pradilla y he requerido de tres complicados procedimientos quirúrgicos para estabilizarme” explicó el deportista y funcionario público.

Esta batalla por recuperarse es la que más le ha costado a Juan Carlos, el también atleta que ha hecho relevos en tres ocasiones de San José a Puntarenas y carreras al cerro Chirripó, cerro Paraguas y otras.

“La imprudencia de un conductor me ha costado mucho porque sufrí golpes de consideración en la cabeza que requirieron intervención quirúrgica y daños severos en la cadera y en uno de los hombros. También he ameritado atenciones psicológicas por parte de la Clínica del Dolor. Dentro de todo hay cosas positivas y por las cuales agradecer, yo estoy profundamente satisfecho con los funcionarios del hospital Escalante Pradilla así como con los trabajadores del INS que me trataron de lo mejor.

Cuenta Juan Carlos que ir a velocidad normal, llevar puesto el casco y otros accesorios de seguridad fue lo que lo que le salvó la vida.

“Mi historia debe servir para que los conductores se protejan y responsabilicen en carretera. Cuando uno maneja no tiene por qué llevar el celular en la mano, no debe ingerirse licor, ni viajar como si hubiera dejado carne asando” destacó Juan Carlos.

El vecino de Cajón de Pérez Zeledón pide a los costarricenses repasar todos los días las buenas prácticas de manejo, por eso no pierde oportunidad para aconsejar a todas las personas.

Consejos de Juan Carlos:

Usen el cinturón de seguridad siempre.

El casco es para ponérselo en la cabeza.

Las imprudencias dejan huellas de dolor.

El alcohol es un lobo disfrazado de oveja: si toma no maneje.

Los accidentes se pueden evitar.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se une al llamado de Juan Carlos para manejar con respeto, responsabilidad y conciencia.

La CCSS pondrá en marcha en las próximas semana una campaña de comunicación con un llamado a prevenir los accidentes de tránsito, en un momento crucial tras la reapertura en el país en medio de la pandemia por covid-19 y conforme se acercan los días festivos de Navidad y Año Nuevo.