La Banda de Marcha Brunca espera recibir apoyo de 15 millones de colones en instrumentos

Esta fue parte de la exposición que hizo la profesora, Rocío Calderón, sobre la creación de la Banda de Marcha Brunca.

Este proyecto lo impulsa la Asociación Brunca de Arte y Cultura (ABRAC), que nace el 10 de junio del 2023, con el propósito de promover y apoyar diferentes proyectos artístico-culturales.

Precisamente, esta agrupación, espera recibir la donación de 15 millones de colones en instrumentos por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Precisamente, el proyecto fue expuesto en la sesión municipal de este martes dos de setiembre, donde llegaron hasta con algunas pancartas.

Los regidores y alcalde, Emanuel Ceciliano, explicaron que esperan que pronto se pueda llevar a cabo la donación.