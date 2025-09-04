Instalarán escalinata en últimos metros para llegar a la cumbre del Cerro Chirripó

Con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura para los turistas que visitan el Parque Nacional Chirripó, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Área de Conservación La Amistad (ACLA-P), en colaboración con aliados estratégicos, están desarrollando una propuesta para instalar una escalinata, en los últimos metros para accesar a la cumbre del Cerro Chirripó.

Esta iniciativa, procura mejorar la seguridad y la experiencia del visitante, en armonía con el paisaje natural del sitio. Además, este proyecto cobra especial relevancia al considerar que el entorno de alta montaña, con senderos empinados y condiciones climáticas cambiantes, es percibido como un gran reto para la mayoría de los visitantes.

Esta propuesta considera tanto, la mejora sustancial de la seguridad del visitante, así como, la protección de la integridad de los ecosistemas.

La escalinata proporcionará, un camino estable y definido, reduciendo el riesgo de caídas y resbalones, que son comunes en el sitio, especialmente, en la temporada de lluvias.

Una ruta más segura, reduce la probabilidad de accidentes y facilita el transitar de las personas de distintas edades y niveles de condición física.

Esto protege al visitante y ofrece tranquilidad a quienes se aventuran a conquistar la cima más alta del país.

Además de la seguridad, la escalinata representa una medida de conservación crucial.

El tránsito constante de personas causa erosión y degradación del sendero, afectando la vegetación y la fauna local.

Al canalizar el flujo de visitantes en una estructura, se evita que el impacto ambiental se extienda.

Por otra parte, la escalinata funciona como una barrera protectora, protegiendo el ecosistema frágil de la montaña y permitiendo que la naturaleza se mantenga intacta a ambos lados del sendero.

Esta iniciativa fortalece el turismo sostenible en la región. Al mejorar la accesibilidad y la seguridad, se atrae a un público más amplio y se fomenta una experiencia de senderismo controlada y placentera.

La propuesta actualmente se encuentra en fase de diseño y considera el uso de materiales y un diseño que se integran visualmente con el entorno, respetando la majestuosidad del Chirripó.

De esta forma, la escalinata no solo es una infraestructura funcional, sino una herramienta para la conservación y un símbolo del compromiso por un turismo responsable, que beneficia tanto a los visitantes como a la invaluable biodiversidad del Parque Nacional.