En el 2027 esperan construir nuevo centro de acopio en el Hospital Escalante Pradilla

Con el fin de realizar un mejor manejo de los residuos que se generan en el Hospital Escalante Pradilla, es que se trabaja en un proyecto que se espera concretar en el 2027.

Se trata de la construcción de un nuevo centro de acopio que se espera construir al costado sur del centro médico, con el fin de que los camiones recolectores de los desechos no tengan que ingresar al centro médico, sino que se disponga de un lugar más seguro y con mejores condiciones.

De esta manera, se busca tener una mejorar la gestión integral de los residuos.

Ya cuentan con la aprobación para su financiamiento.

En el Hospital se generan desechos orgánicos, desechos peligrosos, desechos especiales y punzo cortantes.

También, desechos como: papel, cartón, plástico, electrónico, aceite, latas de aluminio, basura en general y otros.