Locales comerciales para la Expo P.Z. 2026 serán rematados

Una comisión municipal llevará a cabo la Expo P.Z. 2026, que será del 12 al 27 de febrero, esto luego de un acuerdo del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, tomado a finales de julio de este 2025.

Como parte de la organización, se realizarán procesos abiertos por SICOP, con la finalidad de asegurar la libre participación de todos los interesados, asegurando montos base accesibles y apegados a la realidad.

Como un primer paso, sacarán a remate los locales comerciales, con precios desde los 250 mil colones.

El remate se realizará a través de la plataforma SICOP, para quienes se encuentren interesados en el proceso.

Además, se dio a conocer por parte del municipal, que contarán con el apoyo y la participación de diferentes cámaras y organizaciones locales.

Cabe indicar que la Comisión la integrarán funcionarios municipales y el Concejo Municipal, nombrará un ente fiscalizador para esta actividad.

La decisión se tomó luego de que el proceso de licitación que se hizo la Municipalidad de Pérez Zeledón para la organización de la Expo P.Z. 2026, fue declarado desierto y debido a esto, se propuso que sea una comisión municipal que lleva a cabo la actividad.

Los regidores, indicaron que esta idea surge a raíz de los constantes cuestionamientos que se generan luego de que una organización asume.