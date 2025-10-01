Más de 300 adultos mayores aprenden idioma, computación y otros en la UNA campus Pérez Zeledón

Octubre es el mes del adulto mayor y por medio del proyecto denominado UNAPAM Pérez Zeledón: potenciando habilidades desde la educación para un envejecimiento saludable, muchas personas aprenden.

Esta es una iniciativa de extensión de la Universidad Nacional.

Muchos son los cursos que se brinda, por ejemplo, aprenden inglés.

También, computación.

Estos cursos los brindan los mismos estudiantes del campus.

Por medio de este proyecto, se llevan a cabo cursos y talleres para la población adulta mayor en inglés, computación y otros.

De esta manera, los adultos mayores, tienen una oportunidad más para aprender.