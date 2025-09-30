Ocho personas en Pérez Zeledón fueron detenidas por narcomenudeo, uno de ellos portaba tobillera electrónica

La Policía de Control de Drogas (PCD) desarticuló la mañana de hoy martes tres ventas de drogas que operaban en el cantón de Pérez Zeledón, en la provincia de San José, las cuales, funcionaban de forma independiente entre ellas.

En el operativo se detuvo a un total de ocho personas y se decomisó una importante cantidad de drogas, dinero y armas.

Uno de los allanamientos se realizó en Lomas de Cocorí, donde se intervinieron dos viviendas y se detuvo a cuatro sujetos que, según las investigaciones, se dedicaban al narcomenudeo en la zona.

Los detenidos son de apellidos Barboza Campos, alias “Gordo Chepe” con expediente por agresión con arma, infracción a la Ley de Psicotrópicos, robo agravado, conducción temeraria, amenazas contra una mujer, violencia psicológica, delitos contra la propiedad y robo con fuerza sobre las cosas.

Este hombre mantenía tobillera electrónica, producto de un beneficio carcelario, pero, además, vestía con una camisa alusiva al narcotraficante Pablo Escobar.

Los agentes antidrogas arrestaron además a Mayorga Jiménez, con antecedentes por portación ilegal de arma permitida, venta de drogas y, en 53 oportunidades, por tenencia de drogas., Bermúdez Ulloa, pasado por actos contra la integridad corporal, agresión psicológica y tenencia de drogas.

Una mujer apellidada Castro Solís fue detenida por pertenecer a esta narcoestructura, mantiene antecedentes por agresión, infracción a la Ley de Psicotrópicos y venta de drogas.

En otro caso, en la comunidad de El Clavel, los agentes antidrogas ingresaron a una vivienda en la que se abastecían estupefacientes, en este inmueble se capturó a un sujeto de apellido Venegas Salazar, con expediente por hurto, robo simple y agravado, fuga de un centro penal, lesiones leves, y en 13 oportunidades, por tenencia de drogas, Gamboa Padilla, con antecedentes por tentativa de homicidio y en ocho oportunidades por tenencia de Drogas.

Además, se detuvo a una mujer apellidada Marín Bonilla, pasada por Infracción a la Ley de Psicotrópicos, delitos contra la salud pública y tenencia y venta de Drogas.

Por último, en la comunidad de Baidambú, la PCD allanó dos casas que eran utilizadas para la venta y distribución de drogas. En el sitio se arrestó a un hombre de apellido Solís León, con expediente por agresión psicológica.

Como producto de estos allanamientos se logró decomisar lo siguiente:

Cocaína: 16 gramos

Crack: 7 gramos y 59 dosis

Marihuana: 47 gramos y 15 envoltorios.

Dinero: 337.455 colones y 6 dólares

Armas: dos armas de fuego y dos armas no letales

Municiones: 17

Estas ventas estaban generando otro tipo de delitos e inseguridad en estas zonas, que afectaban a la población, quienes precisamente denunciaron a través de la línea gratuita y confidencial 1-1-7-6, para que la PCD interviniera.

En los allanamientos participaron oficiales de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y la Fuerza de Tarea de la Fuerza Pública.

Todos los detenidos por estos tres casos fueron remitidos al Ministerio Público, donde enfrentarán una causa por el delito de venta de drogas, que mantiene penas de ocho a 15 años de prisión.