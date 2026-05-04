En la UNED destacan a la Municipalidad de Pérez Zeledón por sistema de clasificación de los residuos

El Laboratorio de Investigación en Ciencias Experimentales (LICE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), impulsa un proyecto que busca transformar la crisis nacional de residuos en una oportunidad de sostenibilidad.

En este contexto, el proyecto de la UNED titulado “Diseño de metodologías de fermentación, a partir de hongos en estado sólido de residuos orgánicos agroindustriales, para la producción de setas comestibles, bioinsumos y biomateriales”, propone una alternativa científica y sostenible para reducir la presión sobre los rellenos sanitarios.

El coordinador e investigador del LICE, Ronald Sánchez Brenes, explicó que todos estos residuos que se manejan en los hogares costarricense se han convertido en una problemática ambiental, “lo que hacemos en este proyecto es conectarlos con un proceso biotecnológico, utilizando hongos que nos permiten degradarlos y transformarlos en productos de valor agregado”, dijo.

El profesional agregó que en la actualidad se trabaja en colaboración con la Municipalidad de Pérez Zeledón, que cuenta con un sistema de recolección clasificada, lo que garantiza que los residuos lleguen en condiciones óptimas al laboratorio.

Y enfatizó que el proyecto busca transformar un problema cotidiano en una oportunidad de innovación. Con los Trichodermas, “generamos bioinsumos que mejoran los suelos; con los hongos Pleurotus producimos alimentos frescos y nutritivos”, explicó.

Y detalló que, “con los Ganodermas elaboramos biomateriales que pueden sustituir plásticos de un solo uso. “Estamos brindando soluciones concretas para la agricultura, la industria y el medio ambiente, integrando ciencia y sostenibilidad en beneficio de la sociedad”.

De ahí que se trabajan en tres soluciones con concretas.

Sánchez señaló que el proyecto también fortalece las competencias de la UNED en biotecnología aplicada y sostenibilidad, consolidando su papel como líder en la investigación de tecnologías verdes.