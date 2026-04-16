Más de 50 millones de colones se invirtieron en mejoras del Complejo Cultural en San Isidro de El General

Desde mediados de diciembre del 2025, comenzaron los trabajos de mejoras al Complejo Cultural en San Isidro de El General, que tuvieron una inversión superior a los 50 millones de colones por parte de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Se cambiaron todas las canoas internas, el cielorraso del lobbie y en esta área además se colocó una iluminación adecuada.

También, se adquirió un sonido y luces profesionales en el auditorio.

Además, colocaron mallas en la parte externa para evitar daños de las palomas.

Estas son algunas obras, pero se viene más.

Con una inversión de 40 millones de colones, se espera hacer un cambio de las butacas y se espera que se pueda ejecutar también en este 2026.

Con estos trabajos, se busca brindar un espacio acorde a lo que los artistas requieren.

Todo esto es para brindar una mejor comodidad. Asimismo, se trabajará en una actualización de tarifas.

Cabe indicar que estas mejoras se realizaron luego de que el Concejo Municipal tomara la decisión de no sesionar más en este espacio y que sea dedicado completamente al arte.

Y prácticamente, las oficinas administrativas que antes estaban fueron trasladadas a otros edificios.

Anteriormente, se habían hecho otras mejoras importantes a los servicios sanitarios y pintura, tanto interna como externa.