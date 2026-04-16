Jugadores del municipal de Pérez Zeledón visitaron el Centro De Educación Especial 

Diez jugadores del plantel de la primera división del Municipal Pérez Zeledón compartieron con niños y niñas del Centro De Educación Especial como parte de una labor social que viene haciendo el equipo.
Diez jugadores del plantel de la primera división del Municipal Pérez Zeledón compartieron con niños y niñas del Centro De Educación Especial como parte de una labor social que viene haciendo el equipo.
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