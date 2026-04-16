Jugadores del municipal de Pérez Zeledón visitaron el Centro De Educación Especial 

Por
Johan Garcia G.
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Diez jugadores del plantel de la primera división del Municipal Pérez Zeledón compartieron con niños y niñas del Centro De Educación Especial como parte de una labor social que viene haciendo el equipo.

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