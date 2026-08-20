Emprendedoras participan en capacitación sobre permisos de funcionamiento y patentes municipales

Unas 70 mujeres emprendedoras de Pérez Zeledón, participaron en una capacitación que se brindó en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, sobre los permisos de funcionamiento que brinda el Ministerio de Salud y los trámites de licencias y patentes municipales.

La actividad fue dirigida a quienes trabajan en la elaboración y servicios de alimentación y actividades textiles y de confección.

Esta capacitación fue coordinada por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad del cantón, luego de las dudas que surgieron en muchas tras la actividad informativa que tuvo el IMANU, sobre el acceso para los recursos del programa FOMUJERES.

La intención era aclarar dudas de cómo se puede acceder a una patente.

Además, se espera brindar una capacitación sobre temas de seguros.

De esta manera, se espera que las emprendedoras, puedan tener la información necesaria para sus negocios.