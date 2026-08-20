16 proyectos fueron expuestos en Feria Científica del Circuito 02 que se realizó en el CTP Ambientalista de Pedregoso

Estos son algunos de los 16 proyectos que fueron presentados este jueves en la Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación del Circuito 02 de la dirección regional de Educación de Pérez Zeledón.

La actividad tuvo lugar en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaías Retana Arias de Pedregoso.

De esta etapa circuital clasifican diferentes proyectos a la etapa regional, que será el 25 de setiembre.

Cabe indicar que durante esta Feria, también se aprovechó para mostrar parte de las especialidades que se brindan en el centro educativo.

Un año más que el CTP Ambientalista, se convierte en sede de esta actividad.