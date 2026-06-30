Minae da su posición tras manifestación en Uvita por el Parque Nacional Corcovado

Con respecto a las manifestaciones de algunos grupos de la sociedad civil que se han desarrollado durante este martes 30 de junio en Osa, en el Ministerio de Ambiente y Energía, indicaron que un esfuerzo por salvaguardar el equilibrio ecológico y garantizar el desarrollo turístico sostenible de la región, el miércoles 24 de junio, la viceministra de Ambiente y Directora Ejecutiva de SINAC, Giovanna Valverde, visitó las instalaciones de la Estación Biológica SIRENA, en el Parque Nacional Corcovado y participó de la mesa técnica en Puerto Jiménez.

La jerarca, estuvo junto con representantes de: la Alcaldía de Puerto Jiménez, la Cámara de Comercio de Osa, la Cámara de Turismo de Puerto Jiménez, la Asociación de Guías de Ballena (ASOGUIBA), la Asociación de Guías de Bahía Drake (AGUINADRA), la Asociación de Guías Independientes, la Dirección de Asesoría Jurídica del MINAE, la coordinadora del Programa de Turismo de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, personal técnico y planificación del Área de Conservación Osa (ACOSA) y la jefatura del Departamento de Infraestructura Física del SINAC.

Según informaron, el objetivo primordial fue consolidar un plan de acción definitivo y remedial para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Estación Biológica Sirena, atendiendo de primera mano la situación. Ahí se acordó:

Cumplir con la orden sanitaria, al trasladar las baterías en desuso por parte del SINAC, la Municipalidad, la ADI, los Bomberos y el ICE.

Desde SINAC remitir al INDER una solicitud de ampliación de fondos por ₡2.632.590.694,27 para el mejoramiento integral de la infraestructura en la Estación Biológica Sirena.

Asignar ₡50.000.000 por medio del Plan Maestro 2026-2028 de la Unidad Ejecutora Fondos REDD+ para la ejecución de acciones prioritarias.

Monitoreo y asesoría del AyA: Se solicitó formalmente al AyA la toma de muestras de los vertidos de la PTAR para su análisis químico. Brindaron asesoría para el manejo técnico de la planta y la correcta extracción de baterías en desuso hacia un centro gestor autorizado.

Capacidad de carga para la Estación Biológica Sirena: Teniendo claridad de la necesidad de aumentar el aforo mientras se mantiene el equilibrio ecológico y se resuelven los problemas de infraestructura, se acordó en la mesa que:

Junio a setiembre: Aforo máximo de 150 personas diarias (100 para visita diurna y 50 para pernoctación.

Octubre: Cierre total del Parque Nacional, correspondiente al periodo habitual de manejo y descanso ambiental.

Noviembre y diciembre: Aforo temporal preventivo de 150 personas por día, limitado estrictamente a visitas diurnas. Como muestra de flexibilidad y voluntad de concertación, las instituciones recibieron la propuesta de suspender las restricciones aplicadas a las reservas de los meses de noviembre y diciembre, enfatizando que las decisiones definitivas continuarán tomándose bajo criterios técnicos y científicos.

Con estas acciones concretas reiteramos nuestro firme compromiso con la protección del patrimonio natural de Corcovado mientras procuramos el desarrollo turístico de manera sostenible. Invitamos a las personas que se comprometieron a cumplir los acuerdos de la mesa técnica y trabajar unidos por el bien del desarrollo sostenible de la zona.