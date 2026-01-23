Ministro de Educación destaca inauguración de la Escuela de Las Juntas de Pacuar a pesar de estar en vacaciones

El 22 de enero, se llevó a cabo la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela de Las Juntas de Pacuar en Pérez Zeledón.

En esta actividad, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, reconoció que se está en período de vacaciones, por lo que destacó la vocación de la directora y docentes, por participar.

Un edificio de dos plantas, con una inversión de casi 800 millones de colones, es una motivación para que los estudiantes asisten a clases.

Asimismo, destacó que se tiene que continuar con la inversión para mejorar las infraestructuras educativas.

El jerarca de Educación, aprovechó, además, para hablar sobre las capacitaciones que se vienen en este curso lectivo.

La construcción de esta escuela inició en el 2023 y finalizó en setiembre de 2025, por lo que fue hasta octubre, que comenzaron a recibir lecciones aquí.

Es un edificio de dos plantas, tiene 14 aulas, que incluyen para los diferentes niveles, el aula de Educación para el Hogar, dos aulas de preescolar, dos baterías sanitarias y un comedor.

También, un área administrativa, un espacio para CoopeJuntas, oficina de orientación, una cancha techada y obras complementarias.